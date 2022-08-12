Фельдгузен також висловилася про концтабори, які Росія створює для українців.

Владіміра Путіна порівняли з Адольфом Гітлером. Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен бачить "очевидні паралелі".

Про це вона заявила в інтерв'ю Укрінформу.

"Історичні аналогії не завжди правильні, і Німеччина має особливу позицію, що нашу вину в Другій світовій війні не можна перевершити. Але, як і дуже багато німців, я кожного дня думаю про паралелі – вони просто очевидні, зокрема, і в масштабі того, що Путін хоче якусь імперію, і ми не знаємо, який її простір. Я справді дуже багато про це думаю", - сказала посол.

Фельдгузен також висловилася про концтабори, які Росія створює для українців.

"Так, німці про це читають. Не всі, звісно, але наші медіа дуже багато про це пишуть – є багато докладних статей, в тому числі фахівців з України і навіть з Росії, які були змушені її залишити. Тобто інформація є. Чи люди це все читають із таким самим інтересом, як дипломати або інші професіонали, я не знаю. Але про це дійсно дуже багато говорять", - додала Анка.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц негативно оцінив ідею припинення видачі шенгенських віз росіянам.

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