22 квітня Путін заявив, що останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини.

У Кремлі не змогли відповісти, кого мав на увазі президент РФ Володимир Путін, заявляючи про проблеми у громадян Росії в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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«Я не можу конкретизуватися, але проблеми у багатьох російських громадян є в Україні», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, яких російських громадян в Україні мав на увазі Путін, коли перераховував список проблемних питань з Україною під час протокольної зйомки після переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенком 22 квітня.

«Я залишаю без відповіді - не можу точно конкретизувати», - сказав Пєсков, додавши, що постарається уточнити це питання.

При цьому він виключив можливість обговорення питання окупованого Криму.

«Президент сам сказав, що можна говорити саме про двосторонні відносини, такої теми як Крим не існує. Тому там немає чого обговорювати», - відповів Пєсков на запитання: які теми, що стосуються двосторонніх відносин, готовий обговорювати російський президент з українським президентом Володимиром Зеленським, і чи готовий обговорювати Крим.

Що передувало

22 квітня Путін заявив, що останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини.

«Це стосується низки проблем у двосторонніх відносинах безпосередньо. Це стосується ставлення до Російської православної церкви і спроби її руйнування по суті. Це стосується ставлення до російської мови і до російськомовних громадян України, і до російських громадян, які проживають в Україні», - зазначив Путін.

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Автор: Роман Цимбалюк