Парламент також розгляне план законопроектної роботи на 2021 рік.

Сьогодні Верховна Рада України відкриє свою п'яту сесію та розгляне план законопроектної роботи на 2021 рік.

Про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання парламенту.

Депутати мають також затвердити порядок денний п'ятої сесії ВР.

Серед іншого, сьогодні розглядатиметься питання щодо застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Нікарагуа.

Крім того, розглядатиметься законопроект щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів.

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Також парламентарії розглянуть проект постанови про заходи щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності та законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.

У порядку денному також проект постанови про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19.

Трансляція засідання Ради

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Автор: Тетяна Поляковська