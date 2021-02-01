Перший віце-спікер ВР повідомив, що в президента на підписі знаходиться указ щодо застосування санкцій до Нікарагуа.

Перший віце-спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до народних депутатів щодо застосування санкцій до Нікарагуа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

Читайте такожКричущий і нахабний крок: Україна пригрозила Нікарагуа санкціями через посла в Криму

"Я би дуже хотів... попросити Верховну Раду, вже як представник президента у Верховній Раді, враховуючи вимоги закону України "Про санкції" щодо необхідності протягом 48 годин затвердити парламентом рішення РНБО про застосування санкцій, повідомити вас, що в президента на підписі знаходиться указ щодо застосування санкцій до Нікарагуа", - зазначив Стефанчук.

Він додав, що це рішення Ради національної безпеки і оборони. "Тому прошу в разі підписання президентом цього указу, забезпечити вимоги закону щодо внесення його на розгляд Верховної Ради протягом 48 годин", - підсумував депутат.

Українські санкції проти Нікарагуа: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада стало відомо, що Україна почала процес застосування санкцій проти Нікарагуа через незаконне призначення "почесного консула" в Криму.

У МЗС України висловлюють протест у зв’язку з незаконним візитом посла Нікарагуа в РФ до Криму для вручення так званому "почесному консулу Нікарагуа в РФ" Олегу Бєлавєнцеву консульського патента.

Україна приєдналася до рішення Ради Європейського Союзу щодо продовження обмежувальних заходів проти Нікарагуа до 15 жовтня 2021 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська