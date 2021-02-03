Також передбачається розгляд проекту постанови щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності.

Сьогодні депутати Верховної Ради планують підтримати законопроект про збільшення адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Як передає кореспондент УНІАН, також в порядку денному на сьогодні проекти постанови про заходи щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності, а також про Національний план вакцинації населення України від COVID-19.

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Планується також розгляд у першому читанні законопроектів, зокрема, щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування, щодо Генеральної схеми планування території України, а також про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення, щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами.

Також передбачається розгляд в другому читанні законопроектів щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж та щодо приватних домашніх робітників та місцевого персоналу іноземних диппредставництв.

Засідання Ради: трансляція

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Автор: Надя Пришляк