Конвенція застосовується до зобов’язань про утримання дитини у зв’язку з її неповноліттям та зобов’язань про утримання подружжя, що виникають внаслідок шлюбних відносин між подружжям або колишнім подружжям.

Верховна Рада України ратифікувала конвенцію, яка визначає умови утримання дітей колишнього подружжя.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон «Про приєднання України до Міжамериканської конвенції стосовно зобов’язань про утримання» проголосувало 342 народних депутатів.

Конвенція застосовується до зобов’язань про утримання дитини у зв’язку з її неповноліттям та зобов’язань про утримання подружжя, що виникають внаслідок шлюбних відносин між подружжям або колишнім подружжям.

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Конвенцією передбачено визначення розміру утримання, що підлягає сплаті, строки і умови сплати, а також особу, яка має право подавати позов про утримання в інтересах кредитора.

Статтями 8–10 встановлено юрисдикцію судових або адміністративних органів, які розглядають позови про утримання.

Статті 11–18 регламентують порядок міжнародного процесуального співробітництва, зокрема щодо вимог, відповідно до яких рішення про утримання, ухвалені в одній державі-учасниці, виконуватимуться в інших державах-учасницях, а також зобов’язання держав-учасниць надавати безоплатну правову допомогу особам, які мають право на звільнення від судових витрат, можливість вживати тимчасових або невідкладних заходів територіального характеру, виконання тимчасових рішень про утримання та проміжних судових рішень про утримання тощо.

Також конвенцією передбачено забезпечення тимчасового утримання дітей з інших держав-учасниць, залишених без піклування на їхніх територіях, сприяння держав-учасниць у переказі коштів, що сплачуються відповідно до конвенції, а також можливість відмови у виконанні іноземних судових рішень або у застосуванні іноземного права.

Згідно зі статтею 14 конвенції держави-учасниці зобов’язуються надавати безоплатну правову допомогу особам, які мають право на звільнення від судових витрат.

Відповідно до статті 19 конвенції держави-учасниці докладають усіх зусиль для забезпечення, наскільки це можливо, тимчасового утримання дітей з інших держав-учасниць, залишених без піклування на їхній території. Згідно з порядком призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 22 лютого 2006 року № 189, тимчасова допомога призначається у разі, коли місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

В пояснювальній записці до законопроекту сказано, що Міжамериканська конвенція стосовно зобов’язань про утримання розроблена в рамках Організації Американських держав та набрала чинності 6 березня 1996 року.

На сьогодні учасницями конвенції є 13 держав, серед яких Аргентинська Республіка, Беліз, Багатонаціональна Держава Болівія, Федеративна Республіка Бразилія, Республіка Колумбія, Коста-Ріка, Республіка Еквадор, Республіка Гватемала, Мексиканські Сполучені Штати, Республіка Панама, Республіка Парагвай, Республіка Перу та Східна Республіка Уругвай.

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Автор: Надя Пришляк