Наразі на сайті Ради ще немає відповідної постанови, хоча вже є декілька ще з минулої сесії ВР.

Цього тижня українські парламентарі можуть проголосувати за зняття підозрюваного у держзраді нардепа Нестора Шуфрича з посади голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він уточнив, що наразі на сайті Ради ще немає відповідної постанови, хоча вже є декілька ще з минулої сесії ВР.

"Ну і говорять на цьому тижні Рада звільнить посаду голови комітету з питань свободи слова, яку зараз займає Нестор Шуфрич", - зазначив він.

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Справа Шуфрича - деталі

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому правоохоронці провели обшуки у Шуфрича. Йому вручили підозру у державній зраді. За даними СБУ, наразі зібрана доказова база щодо антиукраїнської діяльності депутата. Він виконував завдання екс-секретаря РНБО Володимира Сівковича, а нині агента ФСБ. Одним із таким завдань була підривна діяльність в інформаційній сфері.

Згодом суд обрав Шуфричу запобіжний захід - тримання під вартою без альтернативи застави. Кайданки йому одягли прямо у залі суду.

Під час судового засідання депутат заявив, що ніколи не погодиться на обмін з РФ. Він підкреслив, що є "українцем в душі, українцем по суті".

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