У Міноборони Росії стверджують, що закриття трьох ділянок акваторії моря не буде "заважати судноплавству через Керченську протоку".

Російська Федерація від сьогоднішнього вечора закриває для іноземних військових кораблів і державних суден доступ до трьох районів Чорного моря біля берегів окупованого Криму.

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Про це повідомляє РИА Новости із посиланням на Управління навігації та океанографії Міністерства оборони РФ.

Зокрема, обмеження діятиме з 21:00 24 квітня до 21:00 31 жовтня. У цей час нібито будуть проходити навчання флоту.

На цей час будуть закриті ділянки акваторії уздовж узбережжя між Севастополем і Гурзуфом, район біля берегів Керченського півострова на траверзі Опукського природного заповідника та невелика ділянка біля західного краю Криму.

У Міноборони РФ стверджують, що закриття не буде "заважати судноплавству через Керченську протоку".

Росія у Чорному морі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня в МЗС України заявили, що намір РФ закрити частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн є черговою спробою порушення норм і принципів міжнародного права та узурпацією суверенних прав України як прибережної держави.

В Європейському Союзі заявили, що вивчають ситуацію з обмеженням Росією свободи судноплавства в Чорному морі біля окупованого Криму.

Напередодні Росія проводила міжвидові військові навчання на полігоні Опук у межах раптової перевірки боєготовності. Понад 10 тис. російських військових, 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення брали участь в активній фазі навчання.

Росія із 20-го до 24 квітня обмежувала польоти на висоті 19 тис. м над південною частиною Криму від Севастополя до Феодосії, а також над прилеглими до Південного берега півострова територіальними водами і частиною міжнародних вод Чорного моря.

Росія закривала акваторію Чорного моря в напрямку Керченської протоки для іноземних військових кораблів і державних суден під приводом військових навчань. Українські дипломати підкреслили, що, згідно з Конвенцією ООН із морського права, "РФ не має перешкоджати або заважати транзитному проходженню через міжнародну протоку до українських портів в Азовському морі". На тлі стягування військ уздовж кордону з Україною на суші Росія наважилася на посилення ескалації в морі, заявили у відомстві.

20 квітня командування Чорноморського флоту РФ вивело в Чорному морі понад 20 кораблів на навчання разом з екіпажами штурмовиків Су-25СМ3.

16 квітня із заявою про незаконність обмеження Росією судноплавства в Керченській протоці виступила тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан. За її словами, окупація й мілітаризація Росією Кримського півострова має наслідки далеко за межами України і загрожує трансатлантичній безпеці.

Вашингтон збирався скерувати свої військові кораблі в Чорне море "на знак підтримки України на тлі збільшеної військової присутності Росії" біля східних кордонів країни. У Пентагоні зазначали, що військово-морські сили США регулярно діють у Чорному морі, проте розгортання додаткових бойових кораблів надішле Москві "особливий сигнал" про те, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією.

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Автор: Віталій Саєнко