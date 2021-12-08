Адміністрація Байдена проводить інтенсивні обговорення з Німеччиною щодо "Північного потоку-2" у контексті потенційного вторгнення РФ.

У Сполучених Штатах Америки припустили, що президент Російської Федерації Володимир Путін може відмовитися від планів потенційного вторгнення в Україну в обмін на повноцінний запуск газопроводу "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу у Вашингтоні.

Він відзначив, що наразі російський газ через трубопровід "Північний потік-2" ще не постачається.

"А це означає, що трубопровід не працює. Це означає, що він не є важелем для Путіна. По суті, це важіль для Заходу, оскільки якщо Володимир Путін хоче побачити, що газ проходитиме через цей трубопровід, він можливо не захоче піти на ризик вторгнення в Україну", - сказав Салліван.

Читайте такожУ США не можуть сказати, чи остаточно вирішив Путін нападати на УкраїнуТакож радник з нацбезпеки сказав, що США підтримують інтенсивні обговорення як з членами німецького уряду, які припиняють свої повноваження, так і представниками майбутнього уряду Німеччини щодо "Північного потоку-2" у контексті потенційного вторгнення РФ в Україну.

"Я не буду не характеризувати за межами цих рамок", - заявив Салліван.

"Північний потік-2"

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами МВФ, запуск газопроводу "Північний потік-2" може призвести до скорочення доходів України від транзиту газу на 40%, до 1,2 млрд дол. на рік до 2024 року, поки діє нинішній контракт з "Газпромом" на транзит.

Україна хоче продовжити дію контракту з "Газпромом" про транзит газу на 15 років.

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує обсяги транзиту газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити якомога швидше сертифікувати "Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Автор: Віталій Саєнко