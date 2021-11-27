Подібна ситуація сталася з трубопроводами NEL і EGL 401.

Російський газопровід "Північний потік-2"може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.

Про це повідомляє видання Handelsblatt.

Запустити газопровід не чекаючи сертифікації, Москва зможе за певних обставин. Подібна ситуація сталася з трубопроводами NEL і EGL 401, які стали використовувати без офіційної сертифікації.

При цьому німецьке федеральне мережеве агентство заявило, що штраф за введення в експлуатацію "Північного потоку-2" може досягти 1 мільйона євро, що прийнятно, враховуючи, що вартість проекту становить приблизно 10 мільярдів євро.

Читайте такожЧерез "Північний потік-2" Україні на рік загрожує втрата 40% доходів від транзиту газу – МВФ"Враховуючи високий рівень цін на газ, в оператора може виникнути спокуса швидко запустити трубопровід, тим більше що це заощадить "Газпрому" транзитні збори за прохід газу через Україну", - зазначено в повідомленні.

"Північний потік-2":

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

15 Листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

На наступний день BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

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Автор: Анастасія Горбачова