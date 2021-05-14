Сьогодні відбулося чергове засідання РНБО.

Президент Володимир Зеленський розповів про ухвалені рішення під час чергового засідання Ради нацбезпеки й оборони 14 травня.

Читайте такожУ "Слузі народу" назвали, хто може замінити Степанова в МОЗПро це йдеться на сторінці президента у Telegram.

Зокрема, запроваджені персональні санкції проти 557 «злодіїв у законі» та проти 111 іноземних кримінальних авторитетів.

«Після ухвалення закону про «злодіїв у законі», стратегії боротьби з організованою злочинністю та 9-ти місяців роботи застосовано: персональні санкції проти 557 «злочинців у законі», відомих наразі у світі, більшість з них зараз знаходиться не в Україні, а кількість тих, хто перебуває в Україні на волі зменшилась вдвічі – з 34 до 17 осіб», – сказав Зеленський.

Йдеться про блокування активів, заборону в’їзду на територію України, відмову у наданні або скасуванні візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, неможливість набуття ними громадянства та примусове видворення.

«Одним словом, тим, хто не в Україні, немає чого сюди приїжджати. Тим, хто в Україні, немає чого тут затримуватися», – підсумував Зеленський.

Щодо іноземних кримінальних ватажків застосовано такий же пакет санкцій.

Новина доповнюється...

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська