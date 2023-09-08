Втім, автівки були оформлені на родичів, або компанії, пов'язані з нардепами.

Народні депутати з початку повномасштабного вторгнення РФ оновили свій авторпарк елітними автівками.

Як повідомляється у розслідуванні Bihus.Info, деякі народні обранці придбали навіть не один автомобіль.

Нардеп групи "Партія "За майбутнє" Ігор Молоток приїхав до Верховної Ради на Toyota Land Cruiser 300 2022-го р.в. Його придбали наприкінці 2022 р. і оформили на ТОВ "Вант" ЛТД, де засновниками значаться сам нардеп і його експомічник у парламенті. Приблизна ціна таких позашляховиків – від $96 тис. У коментарі журналістам нардеп заявив, що орендує автівку у фірми, де є співзасновником.

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Компанія нардепа групи "За майбутнє" Олександра Гереги після 24 лютого придбала 5 автомобілів Mercedes-Benz на майже $1 млн. Журналісти з'ясували, що на ТОВ "Епіцентр К", де співзасновником є нардеп групи "За майбутнє" Олександр Герега, з літа 2022-го року по квітень 2023-го оформили такі автомобілі:

Mercedes-Benz G63 AMG 2022 р.в. (від $220 тис)

люксовий кросовер Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 р.в. (від $187 тис)

преміальний седан Mercedes-Maybach S 680 2022 р.в. (від $260 тис.)

мікроавтобус Mercedes-Benz V 300d 2022 р.в. (від $120 тис.)

електромобіль Mercedes-Benz EQS 580 2023 р.в. (від $128 тис.)

Також компанія придбала також багато "простіших" автівок, що більше схожі на корпоративні.

Як з'ясували журналісти, у квітні 2023 р. на балансі кондитерського дому "Вацак", засновником якого є народний депутат групи "Довіра" Геннадій Вацак, з’явився Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge 2023-го р.в. Ціни на такі кросовери стартують від $700 тис.

Соратник Вацака по групі "Довіра" нардеп Василь Петьовка приїхав на засідання парламенту на Volkswagen Touareg 2022 року випуску, який у вересні 2022-го оформили на ТОВ "Партнер" дружини нардепа. Ціна такого стартує від $76 тис. Петьовка запевняє, що задекларував цей Touareg, але вартість не пригадує.

На фірмі дружини нардепа Петьовки у 2022-2023 рр. з’явилися інші нові автомобілі:

Skoda Kodiaq (від $38 тис.);

Mercedes-Benz V 300d (від $120 тис.);

Mercedes-Benz G63 AMG (від $221 тис.);

BMW X5 (від $75 тис.).

Нардеп каже, що не користується цими автівками з автопарку компанії своєї дружини.

Ще один нардеп з "Довіри" Андрій Кіт приїхав під Верховну Раду на Mercedes-Benz GLE 400d 2022-го р.в (від $84 тис.), оформленому на фірму батька нардепа ПП "Агрофірма "Лугове" у лютому 2023-го. Крім нього, у грудні 2022-го компанія придбала нову Toyota Corolla (від $20 тис.).

Лариса Білозір з групи "Довіра" приїхала на засідання Верховної Ради на електрокросовері Tesla Model Y у версії Long Range Dual Motor 2022-го р.в (орієнтовно $63 тис.). Ця автівка оформлена на її брата. Сама нардепка стверджує, що лише користується Теслою, але внесе відповідні дані до декларації.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко приїхав до Верховної Ради на кросовері Mercedes-Benz GLS 400d 2020 р.в. Ціни на такі на вторинному ринку стартують з $90 тис. Автомобіль оформлено на його матір у травні минулого року. Водночас у квітні цього року на неї оформили новий Range Rover Sport, який з салону коштує від $118 тис. дол. Користування Range Rover Горбенко заперечив.

Влітку 2023 р. за кермом автомобіля Mercedes-Benz EQS 450+ зафіксували нардепа фракції "Слуга народу" Ореста Саламаху. За даними Bihus.Info, цей електромобіль 2021-го р.в. був придбаний на аукціоні у Штатах у червні 2022-го битим і ввезений в Україну за $55 тис. дол. Його оформили на матір нардепа, відновили і у травні 2023-го року виставили на продаж за $99 тис. У коментарі журналістам Орест Саламаха заявив, що автомобіль, за кермом якого його зафіксували, купувався і відновлювався його братом. Він нібито брав її у тимчасове користування через недоступність особистого автомобіля. У липні 2023-го цей автомобіль переоформили з матері Ореста Саламахи на іншого власника. Нардеп стверджує, що автомобіль його родині більше не належить.

Нардеп від "Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Олексій Кучеренко у серпні 2022-го придбав електромобіль Volkswagen id.4 2021-го р.в. Ціни на такі стартують з $37 тис. Придбання вже третього електромобіля пояснив багатодітністю його родини.

Нардеп групи "Платформа за життя та мир" Суто Мамоян, обраний до Ради за списками нині забороненої партії ОПЗЖ "засвітився" за кермом Mercedes-Benz S500, оформленого на кузена депутата. На цього ж родича у квітні 2023-го оформили новий преміальний електромобіль BMW i7 у версії xDrive60. Ціни на такі стартують з $129 тис.

Декларації нардепів - останні новини

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні призупинили обов’язкове декларування, а депутати і посадовці отримали можливість подавати електронні декларації про доходи лише за бажанням.

27 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроект про відновлення декларування. Законопроект передбачає, що декларації мають бути подані не тільки за цей рік, але і за всі попередні. Відновлення декларування є структурним "маяком" програми розширеного фінансування МВФ.

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