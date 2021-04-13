Як наголосив міністр, уперше з часів розпаду СРСР зафіксовано розгортання поблизу українських кордонів розгалуженої системи управління військами РФ.

Міністр оборони України Андрій Таран обговорив безпекову ситуацію на українських кордонах з послом Франції Етьєном де Понсеном. За його словами, Росія цілком може піти на відкриту збройну агресію проти України.

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Як повідомляється на сайті Міноборони, Таран детально поінформував співрозмовника про суттєве загострення ситуації на Донбасі та нарощування Росією військового потенціалу біля українських кордонів та в окупованому Криму.

За його словами, уперше з часів розпаду Радянського Союзу зафіксовано розгортання поблизу українських кордонів передових командних пунктів та розгалуженої системи управління військами РФ. Як наголосив міністр, така концентрація російських військ на Півночі, Сході та Півдні України загрожує не лише безпеці України, але й стабільності в Європі.

"Ми не можемо дозволити собі недооцінювати ситуацію і цілком свідомі, що Росія здатна планувати для України повторення грузинського сценарію 2008-го року. Для цього можуть бути використані провокації для звинувачення Збройних Сил України у нападі на мирне населення, тим більше, що вже понад 400-м тисячам осіб на окупованих територіях видано російські паспорти, — зазначив Андрій Таран.

На його переконання, надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО могло б стати для Москви потужним сигналом про неприпустимість агресії. В цьому Київ розраховує і на позицію Франції, як члена Альянсу.

Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до Президента Емануеля Макрона. Він також висловив сподівання, що переговори лідерів двох країн виправдають очікування.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

В Міноборони РФ сьогодні заявили, що Росія перекинула на свої західні кордони дві армії і три з'єднання ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України та закликав Москву до деескалації напруження.

Війна РФ з Грузією 2008 року

8 серпня 2008 року, у день початку літніх олімпійських ігор у Пекіні, розпочалась війна РФ з Грузією.

Тоді Москва звинуватила Грузію у спробі силового повернення Південної Осетії та відкрито розпочала військову операцію.

Російські війська зайняли частину території Грузії та зупинились неподалік від Тбілісі.

За підсумками військового конфлікту, що тривав до 16 серпня, Грузія втратила контроль над значними територіями. Росія спробувала легітимізувати відрізання грузинських провінцій шляхом визнання їхньої незалежності.

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Автор: Дмитро Захаров