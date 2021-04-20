Ситуація на лінії розмежування на Сході України та з окупованим Кримом моніториться цілодобово.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що розробляються різні сценарії реагування у зв’язку з накопиченням військ РФ на кордоні з Україною.

Як інформує прес-служба РНБО, про це він сказав в ході перемовин з керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Павелом Солохом.

Сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні, особливу увагу приділивши питанню ескалації гібридної агресії РФ і загострення на лінії розмежування на Сході України та ситуації в окупованому Криму.

"Ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування", - сказав секретар РНБО України.

На переконання Данілова, консолідація зусиль зі стратегічними партнерами для ефективної протидії державі-агресору є вкрай важливою.

"Ми цінуємо допомогу країн-членів НАТО, зокрема, Польщі, і сподіваємося на подальше поглиблення співпраці", – додав він.

Секретар РНБО України запросив керівника БНБ Польщі відвідати Київ у зручний час для більш поглибленого обговорення питань співпраці між безпековими відомствами двох країн.

Своєю чергою, Солох запевнив у непохитній підтримці Польщею суверенітету і територіальної цілісності України. Він наголосив, що "Росія несе відповідальність за підвищення напруги", і польська сторона продовжує засуджувати позицію РФ на міжнародних майданчиках.

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Керівник БНБ зазначив, що українсько-польські відносини - "це не лише спільний інтерес, але й відносини дружби", та висловив зацікавленість у проведенні двосторонньої зустрічі найближчим часом.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Інна Андаліцька