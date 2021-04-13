Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в України на сьогодні немає плану повертати тимчасово окуповані території воєнним шляхом.
Як повідомляє прес-служба Ради нацбезпеки, про це Данілов заявив під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв країн-членів Європейського Союзу.
Під час зустрічі сторони обговорили актуальну безпекову ситуацію в регіоні, зокрема, в контексті ескалації російської гібридної агресії на сході України.
Данілов наголосив, що Україна прагне вирішити конфлікт на сході насамперед політико-дипломатичним шляхом.
"В України на сьогоднішній день немає плану повертати тимчасово окуповані території воєнним шляхом, наше завдання - вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом. Усе інше - це суто інформаційна війна Російської Федерації, яку вони ведуть не лише на нашій території, але й в усій Європі", - сказав секретар РНБО.
За його словами, боротися з ворожою дезінформацією та пропагандою покликаний нещодавно створений при РНБО Центр протидії дезінформації.
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Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
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