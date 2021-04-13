Олексій Данілов наголошує, що Україна прагне вирішити конфлікт на сході політико-дипломатичним шляхом.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в України на сьогодні немає плану повертати тимчасово окуповані території воєнним шляхом.

Як повідомляє прес-служба Ради нацбезпеки, про це Данілов заявив під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв країн-членів Європейського Союзу.

Під час зустрічі сторони обговорили актуальну безпекову ситуацію в регіоні, зокрема, в контексті ескалації російської гібридної агресії на сході України.

Данілов наголосив, що Україна прагне вирішити конфлікт на сході насамперед політико-дипломатичним шляхом.

"В України на сьогоднішній день немає плану повертати тимчасово окуповані території воєнним шляхом, наше завдання - вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом. Усе інше - це суто інформаційна війна Російської Федерації, яку вони ведуть не лише на нашій території, але й в усій Європі", - сказав секретар РНБО.

За його словами, боротися з ворожою дезінформацією та пропагандою покликаний нещодавно створений при РНБО Центр протидії дезінформації.

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Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Костянтин Гончаров