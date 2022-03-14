За словами Максима Бужанського, Рябошапка перетинає кордон через КПП "Косино".

Колишній генеральний прокурор України Руслана Георгійович Рябошапка сьогодні, 14 березня, покидає територію України.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.

"У ці найскладніші для всієї нашої країни хвилини я хотів би звернутися безпосередньо до колишнього генерального прокурора України Руслана Георгійовича Рябошапки, який прямо в ці хвилини покидає нашу країну через КПП "Косино": "Дорогий Руслане Георгійовичу, безумовно, як батько трьох дітей, ви маєте повне право покинути Україну, і ніхто вас не затримуватиме. Але я сподіваюся, що у вас знайдеться секунда-друга, щоб зупинитися, обернутися і подивитися в очі десяткам мільйонам людей, які нікуди не біжать. Можливо, ще секунда на те, щоб подивитися в очі тим прокурорам, яким ви зламали кар'єру, і які нікуди не біжать, більш того, багато хто з них зараз бореться за нашу країну. Ще секунда на те, щоб подивитися у вічі тих прокурорів, які щодня захищають нашу країну на робочому місці. І вже зовсім швидко, не подивитися, опустити очі перед чинною Генеральною прокуроркою Венедиктовою, у чохлі від телефону якої виявилося більше мужності, ніж у вас. Ні кроку назад, дорогий Руслане Георгійовичу, знаєте такий наказ? Так от, у вашому випадку, ні кроку назад у країну, коли ми переможемо. Це буде зовсім непристойно, навіть для вас. Щасливого шляху, привіт Франції, завжди любив цю країну", - написав Бужвнський.