Зловмиснику загрожує до дев'яти років в'язниці.

У Вінницькій області затримали псевдоволонтера, який брав по 1300 доларів США за незаконний перетин державного кордону.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

"Зловмисник пропонував українцям, які у зв'язку із загальною мобілізацією не мали права залишати територію країни, допомогу в незаконному перетині кордону. Свої "послуги" затриманий оцінив в 1300 доларів США, які отримував на банківську карту", - йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали. Його дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів). Затриманому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

На цей час слідство готує матеріали для оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Розслідування триває.

Нагадаємо, 24 лютого після нападу Росії на Україну президент Володимир Зеленський видав Указ "Про загальну мобілізацію".

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