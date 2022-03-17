У міністерстві закликають доносити це до росіян.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко закликає росіян уникати призову, щоб не стати "м'ясом" в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

"1 квітня в Росії закінчується призов попередній і починається призов наступний до армії. І зараз, наскільки я розумію, починається масована обробка строковиків для того, щоб вони підписували контракти, і для того, щоб їх сюди заганяти – на нашу територію", – зазначив Денисенко.

Також він відзначив необхідність посилити нашу інформаційну війну.

"Я хочу закликати абсолютно всіх, хто дзвонить, розмовляє зі своїми родичами чи знайомими в Російській Федерації. Просто передавайте їм, що зараз змінене законодавство в Росії. Повістку для того, щоб піти в армію, не потрібно вручати... Поліція може до тебе прийти і забрати в армію. Тому ховайтесь від армії, дорогі росіяни, тому що сюди ви прийдете виключно для одного, – для того, щоб бути тут м'ясом", – наголосив представник МВС.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії, українськими військами знищено понад 12 000 осіб особового складу противника.

Водночас українські захисники кожен день збивають по кілька ворожих літаків. На четвертий тиждень війни ворог втратив вже третину своїх літаків.

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