Французький лідер закликав ватажка Кремля поважати міжнародне право.

Президент Франції Еммануель Макрон, який раніше регулярно телефонував лідеру Кремля Володимиру Путіну, заявив, що наразі немає потреби говорити з диктатором.

Як повідомляє Franceinfo, Макрон водночас зазначив, що візьме слухавку, якщо Путін сам йому зателефонує.

"У мене немає причин телефонувати йому зараз…Якщо він зателефонує мені, щоб запропонувати щось, я погоджуся поговорити, тому що Франція завжди була державою, яка сприяє діалогу. Я вважаю, що спочатку Росії потрібно зупинити війну та прийняти міжнародне право. Треба бути чітким, що сьогодні відновлення діалогу неможливе, у той час, коли немає поваги до міжнародного права", – сказав французький президент.

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Дзвінки Макрона у Росію

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Макрон дзвонив Путіну більше десяти разів. За це інші європейські лідери розкритикували Макрона.

Президент Зеленський зазначав, що Макрон даремно спілкується з Путіним, адже це "неефективно і просто витрата часу без результатів".

Лідер Франції навіть став героєм мемів у соцмережах через свої регулярні телефонні дзвінки ватажку Кремля.

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