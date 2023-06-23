Президент Франції Еммануель Макрон, який раніше регулярно телефонував лідеру Кремля Володимиру Путіну, заявив, що наразі немає потреби говорити з диктатором.
Як повідомляє Franceinfo, Макрон водночас зазначив, що візьме слухавку, якщо Путін сам йому зателефонує.
"У мене немає причин телефонувати йому зараз…Якщо він зателефонує мені, щоб запропонувати щось, я погоджуся поговорити, тому що Франція завжди була державою, яка сприяє діалогу. Я вважаю, що спочатку Росії потрібно зупинити війну та прийняти міжнародне право. Треба бути чітким, що сьогодні відновлення діалогу неможливе, у той час, коли немає поваги до міжнародного права", – сказав французький президент.
Дзвінки Макрона у Росію
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Макрон дзвонив Путіну більше десяти разів. За це інші європейські лідери розкритикували Макрона.
Президент Зеленський зазначав, що Макрон даремно спілкується з Путіним, адже це "неефективно і просто витрата часу без результатів".
Лідер Франції навіть став героєм мемів у соцмережах через свої регулярні телефонні дзвінки ватажку Кремля.