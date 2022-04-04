Лідер Франції навіть став героєм мемів через свої регулярні телефонні дзвінки з главою Кремля.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив з жорсткою критикою на адресу президента Франції Еммануеля Макрона, який все ще намагається "забовтати" Путіна зупинити розв'язану ним війну.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, наводячи слова Моравецького з сьогоднішнього звернення до лідерів країн Євросоюзу

"Президент Макрон, скільки разів ви вели переговори з Путіним, чого ви домоглися? Ви зупинили будь-які дії, які мали місце?" – запитав Моравецький.

Польський прем'єр наголосив, що зі злочинцями не домовляються – з ним борються.

"Ніхто не вів переговорів з Гітлером. Ви б домовлялися з Гітлером, зі Сталіним, з Полом?", – додав Моравецький.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Макрон дзвонив Путіна щонайменше вісім разів. Останній такий дзвінок відбувся 29 березня. Тоді російський диктатор назвав Макрону обурливу умову для "порятунку" Маріуполя.

Лідер Франції навіть став героєм мемів у соцмережах через свої регулярні телефонні дзвінки з главою Кремля.

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