Обмеження діятимуть безстроково.

Президент України Володимир Зеленський ввів персональні санкції щодо президента Російської Федерації Володимира Путіна. Під обмеження, крім російського лідера, потрапили ще 34 людини, в тому числі Дмитро Пєсков, Михайло Мішустін і Сергій Шойгу.

Про це йдеться в тексті Указу президента України №400/2022.

У документі зазначено, що санкції ввели безстроково. Відносно верхівки російської влади ввели наступні обмеження:

блокування активів та майна;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

заборона перетинання українського кордону, входження в територіальні води та повітряний простір України;

заборона на операції з цінних паперів;

відмова в наданні віз;

позбавлення державних нагород України;

заборона на використання українських радіочастот;

заборона на приватизацію та оренду майна в Україні;

припинення надання електронних комунікаційних послуг;

заборона на передачу технологій;

заборона на володіння земельними ділянками та інше.

Всього в санкційний список потрапили 35 осіб, які є представниками влади РФ, в тому числі прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, глава Уряду РФ Михайло Мішустін, Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, глава МЗС Росії Сергій Лавров, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев та інші.

Указ Зеленського набирає чинності з дня його публікації.

Як раніше повідомляв УНІАН, міжнародна робоча група Єрмака-Макфола представила Дорожню карту індивідуальних санкцій, яка передбачає введення санкцій проти 100 тисяч осіб.

За запропонованою процедурою, НАЗК має сформувати та оприлюднити перелік осіб, які відповідають критеріям санкцій, та відправити його урядам країн, які готові запровадити ці санкції. Відповідно останні повинні оголосити про санкції щодо цих осіб з певної дати.

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