За словами президента, Росія завжди знала, що декілька кроків проти нашої держави – і наслідки відчують на всіх континентах.

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому контроль над Україною важливий для Росії.

Про це глава держави заявив на відкритті засідання Організації економічного співробітництва та розвитку.

"Сьогодні, коли світ в умовах одразу декількох глобальних криз – продовольчої, енергетичної та ціннісної, я б застосував саме це поняття, щоб охарактеризувати кризу, яку часто називають геополітичною, – "ціннісна". І я згодом поясню, чому це так", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що війна Росії проти України призвела до тяжких наслідків, серед яких - десятки тисяч убитих людей та сотні зруйнованих міст і сіл у нашій державі.

"Близько 12 мільйонів людей в Україні стали вимушеними переселенцями – і це відображає найбільшу міграційну кризу у Європі з часів Другої світової війни. Чорне море, яке є одним з ключових маршрутів експорту продовольчої продукції, заблоковане російським флотом. Сотні мільйонів людей на різних континентах опинилися на порозі як мінімум нестачі продовольства, як максимум – голоду, за який Росія нестиме повну відповідальність. Європа переживає одну з найскладніших енергетичних ситуацій у своїй історії", - сказав Зеленський.

При цьому він додав, що залишаються невідомі інші кризи, які готує Росія вільному світові, і до яких наслідків вони призведуть.

"Що буде, якщо російська армія застосує зброю масового ураження? Що буде, якщо внаслідок російських ударів виникне загроза, наприклад, для джерел питної води в нашому регіоні? Або загроза радіаційного чи хімічного забруднення басейну Чорного моря, а отже, й частини Середземного моря?", - пояснив президент.

Зеленський підкреслив, що світ довго не визнавав важливості України та ваги наших попереджень.

"Коли торік Україна попереджала світ про російські приготування та наголошувала на необхідності жорстких превентивних санкцій проти Росії, щоб у Москві хоча б відчули, що будь-яка агресія не зійде їй з рук, у світі нас не почули... Але Росія завжди знала, що декілька кроків саме проти нашої держави, декілька кроків саме в нашому регіоні – і наслідки відчують на всіх континентах. Саме тому Росії потрібен контроль над Україною. Саме тому це базовий інтерес світу зараз – допомагати захисту України", - заявив глава держави.

Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидше закінчити війну Росії проти України, щоб можна було гарантувати надійність постачання продовольства через Чорне море. "Бо саме український аграрний експорт виконує стабілізаційну роль на глобальному ринку", - підкреслив президент.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис. 603 населених пункти.

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