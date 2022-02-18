Голосування було одноголосним.

Сенат США затвердив резолюцію на підтримку незалежної України та засудив військову агресію Росії.

Голосування було одноголосним, без заперечень, передає AP News.

Резолюція сенаторів не має сили закону, проте офіційно заявляє про "непохитну підтримку Сполученими Штатами безпечної, демократичної та незалежної України", а також "засуджує нарощування російської військової потужності" на кордоні з Україною.

"Конгрес єдиний у своїй підтримці незалежності й суверенітету України", - сказав сенатор Роб Портман, штат Огайо, представляючи резолюцію разом з сенатором-демократом Джин Шехін з Нью-Гемпшира та іншими.

Зазначається, що весь тиждень сенатори намагалися відреагувати на зростання напруженості в регіоні, чимало з них прагнули піти ще далі та запровадити санкції щодо президента Росії Володимира Путіна, які вплинули б на російську економіку.

Однак на тлі дипломатичних зусиль сенатори утрималися від ухвалення санкційних заходів, покладаючись на стратегію Білого дому.

У прийнятій резолюції президента США Джо Байдена закликають змусити уряд США використовувати всі доступні інструменти, щоб накласти "значні витрати" на Росію і "відновити мир в Європі".

При цьому в остаточному тексті йдеться, що резолюція не повинна тлумачитися як дозвіл на застосування військової сили проти Росії або на введення збройних сил США в Україну.

Сенатори заявили, що адміністрація може вводити санкції самостійно, незалежно від дій Конгресу.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього тижня група сенаторів на чолі з республіканцем від штату Айдахо Джимом Рішем подала "Закон про територію Європи, яку ніколи не здають" (NYET), покликаний підтримати Україну і стримати російську агресію.

Також у Сенаті США допускали можливість введення санкцій проти Росії заздалегідь, до її вторгнення в Україну.

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