Деякі страви в їдальні парламенту прості, інші нагадують ресторанні.

Фотокореспондент видання "Апостроф" Олександр Гончаров побував у їдальні Верховної Ради і показав ціни на страви для політиків.

Так, у парламенті оновили весняне меню для народних обранців, повідомляє "Апостроф".

Там представлені різні салати, бутерброди, м'ясні та рибні страви, а також гарніри та десерти.

Так, на перше депутатам пропонують солянку за 57 грн. З салатів на вибір: з морської капусти (25 грн за 100 гр), оселедець під шубою (43 грн за 150 гр), салат "Капрезе" з моцарелою (95 грн за 170 гр), салат "Царський" із сьомгою (90 грн за 145 гр) та інші. За бутерброд з ікрою лосося 56 грн, а із сьомгою - 48 грн.Читайте такожМеню по-депутатськи: чим і за скільки годують нардепів у їдальні Верховної Ради (відео)

М'ясні страви: біфштекс з яйцем (77 грн за 100 гр), варена яловичина (87 грн за 100 гр), курячі котлети (39 грн за 100 гр) та інше.

Рибні страви: філе сьомги, запечене з грушею (216 грн за 175 гр), шашлик з філе сьомги (182 грн за 100 гр), рибні котлети (42 грн за 100 гр) та інші страви.

Гарніри: картопля пюре (26 грн за 150 гр), гречка (16 грн за 150 гр), смажені овочі (36 грн за 100 гр).

Також нардепи можуть побалувати себе солодким: желе (34-39 грн за 150 гр), запечені яблука (39 грн за 110 гр), десерт "Сметанний" (31 грн за 150 гр).

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Автор: УНІАН