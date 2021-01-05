Політик стверджує, що історія про ікону "була придумана".

Член президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік заявляє, що поверне ікону, раніше подаровану міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, але не Україні.

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Про це повідомляє боснійське видання Dnevni Avaz з посиланням на прес-конференцію Додіка.

Зокрема, Додік стверджує, що історія про ікону "була придумана" в Боснії, і він публічно поверне цю ікону особам, які передали її йому.

За його словами, Україна ніколи не підіймала питання про зникнення ікони. "Це сімейна ікона. Навіть сьогодні влада в Україні не шукає цю ікону. Ви придумали історію, посол України сказав, що вона ґрунтувалася на повідомленнях ЗМІ. З цієї причини вона ґрунтується на брехні... Лавров вважав, що вона повинна бути повернута. У мене не було можливості. Я подзвоню людям, які передали мені ікону. Я публічно поверну її їм, і нехай вони пояснять інші речі", - заявив Додік.

Що цьому передувало

У грудні 2020 року стало відомо, що член президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову українську ікону XVIII століття.

У Посольстві України в Боснії та Герцеговині вимагали пояснень, як ікона потрапила в країну. Згодом у МЗС РФ заявили, що повернуть ікону дарувальникам для уточнення її історії по лінії Інтерполу.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, ікона була написана майже 300 років тому і зберігалася в окупованому Луганську.

У Міністерстві культури та інформаційної політики мають намір звернутися в правоохоронні органи з проханням встановити ланцюг переміщення ікони з України в Боснію і Герцеговину. У відомстві проаналізували оприлюднене в ЗМІ зображення позначки на іконі й встановили, що це "печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури та природи, яка була створена в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї". За період роботи з 1926-го по 1930 рік ця комісія виявила, склала списки пам'яток культури у всіх округах в межах своєї відповідальності, взяла їх на облік і під державну охорону. Факт наявності печатки крайової комісії на іконі вказує на те, що ця ікона є власністю держави Україна.

Україна залучила Інтерпол для встановлення обставин переміщення до Боснії подарованої Лаврову української ікони.

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Автор: Віталій Саєнко