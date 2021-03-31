Стосовно України було подано 84 справи, Туреччини - 103, а Росії - 218.

Україна увійшла в трійку країн, проти яких найбільше подали скарг в Європейський суд з прав людини у 2020 році.

Про це йдеться у прес-релізі Ради Європи щодо річного звіту за 2020-й рік про виконання рішень ЄСПЛ, який є у розпорядженні УНІАН.

Минулого року загалом було подано 983 нові справи, з яких 195 (19,5%) були найбільш показовими справами, що вказали на нові структурні або систематичні проблеми.

Найбільше нових справ у 2020 році було подано проти РФ (218), Туреччини (103) і України (84 справи у порівнянні зі 111 справами у 2019 році). За ними йдуть Румунія (78) і Угорщина (61).

Також Україна як держава зайняла третє місце за кількість справ на стадії розгляду.

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Найбільше таких справ розглядалося проти РФ (1 тис. 789) і Туреччини (624). Проти України (567), Румунії(347) і Угорщини (276).

Минулого року проти України було закрито 108 справ (у 2019 році було закрито 443).

Найбільше було закрито проти Туреччини (168) і Греції (111).

При цьому, стосовно дотримання термінів виплати платежів за рішеннями ЄСПЛ, Україна минулого року вчасно сплатила кошти за 65 справами (у 2019 році було 72) і після встановлених термінів було виплачено кошти за 48 справами (у 2019 році було 57).

Наприкінці року було 199 справ, за якими очікувалося підтвердження щодо виплат з боку України як держави.

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Автор: Віталій Саєнко