Сьогодні о 16:00 відбудеться позачергове засідання парламенту з 13-ма питаннями порядку денного.

Сьогодні Верховна Рада України розгляне питання про відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього чергового засідання парламенту.

Загалом у порядку денному нині - майже 140 питань.

Зокрема, планується розглянути законопроекти про конституційну процедуру (№4533), про уповноваженого з медичних питань (№5475), щодо заборони продажу лікарських засобів дітям (№5122), а також законопроекти щодо захисту малолітніх від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру (№5330 та №5330-1).

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Крім того, передбачається розгляд Бюджетної декларації на 2022-2024 роки та законопроекту про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки (№4135).

Також розглядатимуться законопроекти про паспорт громадянина України у формі книжечки (№3986), про Службу військового капеланства (№4626) та про територіальну оборону України (№4504).

Серед іншого, планується розглянути законопроект щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України (№3196-д).

О 16.00 розпочнеться позачергове засідання парламенту.

Усього на ньому розглядатимуться 13 питань порядку денного.

Серед них, зокрема, законопроекти про державний екологічний контроль (№3091) та про території Смарагдової мережі (№4461), а також про особливості надання електронних публічних послуг (№5495).

Відставка Авакова

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ.

Фракція "Батьківщина" не буде голосувати за відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Тимошенко нагадала, що фракція "Батьківщина" не брала участі у формуванні складу нинішнього уряду.

Голосування за відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ планується в четвер, 15 липня, а в п'ятницю, 16 липня, парламент може призначити на цю посаду депутата від "Слуги народу", голову Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса монастирського.

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Автор: Тетяна Поляковська