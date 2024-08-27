Спікер підкреслює, що позбавлення депутатів мандату має відбуватися відповідно до Конституції.

Верховна Рада ухвалюватиме рішення стосовно народного депутата Артема Дмитрука за результатами розслідування правоохоронних органів.

Про це під час Форуму "Україна 2024. Незалежність" сказав спікер парламенту Руслан Стефанчук, відповідаючи на запитання щодо того, чи будуть застосовуватися якісь санкції стосовно Дмитрука і чи можливо позбавити його мандату.

"Народний депутат Дмитрук в жодне відрядження від Верховної Ради не направлявся… Людина здійснила цей акт і я розумію, дуже далеко це пов’язано з законом. Саме через це вже відомості внесені до Єдиного державного реєстру, пов’язаного з кримінальними провадженнями. Здійснюється розслідування", - сказав спікер.

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Так, додав він, за результатами розслідування та ухвалених рішень "будуть прийматися рішення, в тому числі, і в українському парламенті".

"Окремо хочу підкреслити, що... питання дострокового позбавлення народних депутатів мандату ми здійснювали на підставі семи пунктів ст. 81 Конституції України... Якщо будуть підстави, за парламентом ніколи не було затяжок в цьому питанні", - підкреслив Стефанчук.

Справа скандального нардепа Дмитрука

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону Дмитруком.

25 серпня генеральний прокурор повідомив Дмитруку про підозру за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганства.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу при виконанні ним службових обов’язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась у нього.

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