Мотиви суддів наразі невідомі.

Вищий антикорупційний суд України відмовився повернути електронний браслет меру Одеси Геннадію Труханову, який є одним із фігурантів по справі придбання заводу "Краян" за завищеною ціною у 2016 році.

Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суд не поклав повторно відповідні зобовʼязання на мера.

"26 липня колегія суддів ВАКС не задовольнила клопотання прокурора САП про повторне накладення обов’язків на одного з обвинувачених у справі Одеського "Краяну", а саме міського голову Одеси. Указане рішення ухвалене з окремою думкою одного з суддів колегії", - йдеться у повідомленні.

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Також додається, що це рішення суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

Деталі рішення суду - що відомо

За даними Центру протидії корупції, суд відмовив у задоволенні клопотання САП щодо покладення додаткових обов'язків ще на чотирьох фігурантів у справі, серед яких - віце-мер Павло Вугельман.

Також це – голова постійної комісії з комунальної власності міськради Василь Шкрябай, голова муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор та його заступник Володимир Радіонов (вказані посади ці троє чоловіків займали станом на 2016 рік).

"Таке рішення сьогодні ухвалили судді ВАКС Олег Ткаченко, Віталій Дубас та Олена Танасевич. Мотиви суддів наразі невідомі, оскільки оголосили лише короткий текст рішення, яке було ухвалене з окремою думкою когось із суддів. В результаті в обвинувачених залишилися запобіжні заходи у вигляді застави, але без будь-яких додаткових обов'язків, окрім визначених у статті 42 КПК (по суті, це обов'язок прибувати за викликом до суду)", - наголошують у центрі.

Зазначається, що під час сьогоднішнього засідання захист заперечував проти покладення додаткових обов'язків. За словами адвоката Труханова, через наявність браслету міський голова навіть не зміг потрапити на зустріч з президентом України.

Справа "Краяна" - що треба знати

У вересні 2016 року Одеська міська рада прийняла рішення щодо придбання за 185 млн грн будівлі збанкрутілого заводу "Краян". Купили її у приватної компанії, яка на початку того ж року на торгах купила цей комплекс за 11,5 млн грн.

У листопаді 2018 року Малинівський райсуд Одеси почав розглядати справу по суті. Мер Одеси Геннадій Труханов та інші посадові особи стали обвинуваченими у справі.

У квітні 2019 року САП заявила про необхідність узгодження нового обвинувального акту, тоді стало відомо про зміну суми, якою учасники заволоділи, - її було зменшено до 92 млн грн. У липні суд виправдав усіх фігурантів, але САП оскаржила вирок у ВАКС.

Вже наприкінці квітня 2023 року ВАКС обрав запобіжний захід Труханову у вигляді застави 30 млн 866 тис. грн, яку треба було внести не пізніше 5 днів. Але заставу не внесли та 4 травня мера взяли під варту, у якості альтернативи він повинен був сплатити заставу 13,42 млн грн. Гроші за нього вніс один із депутатів промерської фракції міськради "Довіряй ділам".

Після виходу із СІЗО Труханов повинен був дотримуватися низки обовʼязків, зокрема носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

19 липня стало відомо, що Труханов вже без браслета: САП наголосила - ВАКС не розглянув клопотання прокурора щодо продовження обов’язків, покладених на мера. Наголошувалось, що наступне засідання буде 26 липня.

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