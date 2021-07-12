Суд задовольнив клопотання слідчих у повному обсязі / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Суд заарештував екс-заступника міністра оборони Ігоря Павловського, підозрюваного у справі про продаж для Збройних сил України неякісної військової техніки.

Як повідомляється на сайті Держбюро розслідувань, сьогодні Печерський районний суд Києва розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши четвертому підозрюваному - колишньому заступнику міністра оборони - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 млн гривень.

Отже, наразі суд обрав запобіжний захід усім чотирьом підозрюваним. Загальна сума застави для фігурантів становить понад 1,8 млрд гривень.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Ігоря Павловського.

Нагадаємо, Павловський був заступником міністра оборони з квітня 2015 року до серпня 2019 року.

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Справа закупівлю неякісної техніки для ЗСУ: деталі

  • 2 липня слідчі ДБР вручили підозри екс-заступнику міністра оборони у 2015-2019 роках, директорам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ у 2015-2017 та 2018-2019 роках, а також голові правління ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".
  • Слідство встановило, що за період 2016-2018 років державі заподіяна шкода на суму близько 475 мільйонів гривень.
  • Зокрема, Міноборони для потреб Збройних сил закуповувало бойові катери "Кентавр" виробництва заводу "Кузня на Рибальському" та санітарні автомобілі "Богдан" виробництва компанії "Богдан Моторс", які були неналежної якості.
  • 5 липня суд заарештував одного з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень.
  • 7 липня суд у Києві заарештував ще одного підозрюваного у справі про продаж для Збройних сил України неякісної військової техніки. Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Валерія Шандру.
  • 8 липня суд заарештував ще одного з колишніх директорів вищезгаданого департаменту на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі приблизно 475 млн гривень.

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Автор: Антоніна Доломанжи