Суд заарештував екс-заступника міністра оборони Ігоря Павловського, підозрюваного у справі про продаж для Збройних сил України неякісної військової техніки.
Як повідомляється на сайті Держбюро розслідувань, сьогодні Печерський районний суд Києва розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши четвертому підозрюваному - колишньому заступнику міністра оборони - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 млн гривень.
Отже, наразі суд обрав запобіжний захід усім чотирьом підозрюваним. Загальна сума застави для фігурантів становить понад 1,8 млрд гривень.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Ігоря Павловського.
Нагадаємо, Павловський був заступником міністра оборони з квітня 2015 року до серпня 2019 року.
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Справа закупівлю неякісної техніки для ЗСУ: деталі
- 2 липня слідчі ДБР вручили підозри екс-заступнику міністра оборони у 2015-2019 роках, директорам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ у 2015-2017 та 2018-2019 роках, а також голові правління ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".
- Слідство встановило, що за період 2016-2018 років державі заподіяна шкода на суму близько 475 мільйонів гривень.
- Зокрема, Міноборони для потреб Збройних сил закуповувало бойові катери "Кентавр" виробництва заводу "Кузня на Рибальському" та санітарні автомобілі "Богдан" виробництва компанії "Богдан Моторс", які були неналежної якості.
- 5 липня суд заарештував одного з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень.
- 7 липня суд у Києві заарештував ще одного підозрюваного у справі про продаж для Збройних сил України неякісної військової техніки. Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Валерія Шандру.
- 8 липня суд заарештував ще одного з колишніх директорів вищезгаданого департаменту на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі приблизно 475 млн гривень.
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