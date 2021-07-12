Наразі суд обрав запобіжний захід усім чотирьом підозрюваним у справі.

Суд заарештував екс-заступника міністра оборони Ігоря Павловського, підозрюваного у справі про продаж для Збройних сил України неякісної військової техніки.

Як повідомляється на сайті Держбюро розслідувань, сьогодні Печерський районний суд Києва розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши четвертому підозрюваному - колишньому заступнику міністра оборони - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 млн гривень.

Отже, наразі суд обрав запобіжний захід усім чотирьом підозрюваним. Загальна сума застави для фігурантів становить понад 1,8 млрд гривень.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Ігоря Павловського.

Нагадаємо, Павловський був заступником міністра оборони з квітня 2015 року до серпня 2019 року.

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Справа закупівлю неякісної техніки для ЗСУ: деталі

2 липня слідчі ДБР вручили підозри екс-заступнику міністра оборони у 2015-2019 роках, директорам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ у 2015-2017 та 2018-2019 роках, а також голові правління ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Слідство встановило, що за період 2016-2018 років державі заподіяна шкода на суму близько 475 мільйонів гривень.

Зокрема, Міноборони для потреб Збройних сил закуповувало бойові катери "Кентавр" виробництва заводу "Кузня на Рибальському" та санітарні автомобілі "Богдан" виробництва компанії "Богдан Моторс", які були неналежної якості.

5 липня суд заарештував одного з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень.

7 липня суд у Києві заарештував ще одного підозрюваного у справі про продаж для Збройних сил України неякісної військової техніки. Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Валерія Шандру.

8 липня суд заарештував ще одного з колишніх директорів вищезгаданого департаменту на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі приблизно 475 млн гривень.

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Автор: Антоніна Доломанжи