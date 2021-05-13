Адвокати Медведчука попросили суд у разі, якщо запобіжний захід буде обрано, обмежитися взяттям Медведчука на поруки його колег із фракції “ОПЗЖ”.

Суддя Печерського райсуду Києва В’ячеслав Підпалий пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення про запобіжний захід народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни.

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Як передає кореспондент УНІАН, суддя Підпалий пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення за відповідним клопотанням сторони обвинувачення.

Свої клопотання про взяття на поруки Медведчука подали до суду його колеги — народні депутати із фракції “ОПЗЖ”. Ці клопотання були долучені до матеріалів провадження.

Сторона обвинувачення виступила проти взяття на поруки Медведчука іншими нардепами з його фракції.

Що відомо про справу

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Прокуратура просить суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 10 липня з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн.

Адвокати Медведчука просили суд не обирати йому жодного запобіжного заходу.

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Автор: Дмитро Хилюк