Прокурори подали таке клопотання у зв'язку із систематичним ухиленням обвинуваченого від суду.

Колишнього очільника КСУ Олександра Тупицького, звинувачуваного у скоєнні низки кримінальних правопорушень, оголосили у міжнародний розшук.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, прокурори подали таке клопотання у зв'язку із систематичним ухиленням обвинуваченого від суду.

Правоохоронці встановили, що 17 березня 2022 року обвинувачений, не маючи законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, з порушенням встановленого законодавством порядку, без проходження прикордонного і митного контролю, перетнув державний кордон України в районі пункті пропуску "Косино" у Закарпатській області.

"Наразі знаходиться на території Австрійської Республіки. Ці обставини є предметом досудового розслідування в окремому провадженні", - зауважили в ОГП.

Як писав УНІАН, 25 травня обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького було скеровано до Подільського районного суду міста Києва.

За версією слідства, в жовтні 2018 року обвинувачений в інтересах свого знайомого – колишнього Голови Вищого господарського суду України (в розшуку), підкупив свідка, щоб він відмовився від давання показань або давав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із заволодінням активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

Крім того, за версією слідства, упродовж 2018 - 2019 років обвинувачений неодноразово, з корисливих мотивів, надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що колишній голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький мав взяти участь у легітимізації президента-втікача Віктора Януковича після нападу Росії на Україну 24 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: