Байден може оголосити про них 24 березня.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції щодо понад 300 депутатів Державної Думи Росії.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела та відповідні документи.

За словами офіційних осіб, санкції будуть оголошені в координації з Європейським союзом і членами Великої сімки. Вони пов'язані з нападом Росії на Україну.

Байден оголосить про санкції щодо понад 300 російських депутатів вже в четвер, 24 березня.

Як відомо, сьогодні президент США їде в європейське турне. У Бельгії він зустрінеться з союзниками по НАТО, лідерами G7 і ЄС, щоб обговорити зусилля з підтримки України.

Назавтра Байден проведе двосторонню зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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