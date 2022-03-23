Він закликав "міцно вдарити по всіх російських діячах, які відповідальні за цю війну".

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що нові санкції проти Росії будуть вже цього тижня.

Про це він повідомив у відеозверненні до українців.

Президент нагадав, що звернувся сьогодні до італійського парламенту, під час промови закликав посилити санкції проти РФ та відчував максимальну підтримку.

"Закликав міцно вдарити по всіх російських діячах, які відповідальні за цю війну..., по їх нерухомості, по їхнім рахункам та яхтам, по їхній звичці заробляти війною, а жити і відпочивати далі - в Європі, де мирно і затишно. Впевнений, нові санкції будуть. Будуть вже цього тижня", - зазначив Зеленський.

Він також подякував Італії за підтримку членство України в Євросоюзі.

Глава держави нагадав, що сьогодні також говорив із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою про співпрацю між країнами, безпеку, про розвиток України – "з усіма разом, у Європейському союзі".

"Важлива розмова відбулась і з премʼєр-міністром Канади. Продовжуємо координувати позиції напередодні самітів НАТО і "Великої сімки", які відбудуться вже цього тижня. Джастін Трюдо підтримає нас", - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що 78 літаків російських авіакомпаній заарештували у різних країнах світу через повномасштабне вторгнення в Україну.

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