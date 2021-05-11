Водночас дипломат зауважує, що в України є і "внутрішні" загрози – такі, як проблема корупції.

Тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіна Квін наголошує, що США підтримують євроатлантичне майбутнє, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" у Києві.

"Як стратегічний партнер України, США підтримує рішуче євроатлантичне майбутнє, суверенітет, територіальну цілісність України. Під час відвідин Києва того тижня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив рішучу підтримку України і особисто підтримку президента Джо Байдена", - наголосила Квін.

Вона додала, що у США розуміють ситуацію, в якій знаходиться Україна.

"Ми розуміємо, яка пастка виникла через ескалацію довкола українських кордонів і в Криму з боку російських сил. Ми спостерігаємо разом з нашими натівськими партнерами за розвитком подій. Ми бачимо озброєння і сили, що залишаються уздовж українських кордонів. Є підстава побоюватися наступної ескалації", - сказала тимчасова повірена у справах США.

Квін також, зокрема, зауважила, що США вбачає можливості для подальшого зростання в питанні партнерства з Україною у сфері безпеки і оборони.

Крім того, вона зазначила: "США мають відданість тому, щоб прочиненими залишалися двері НАТО для всіх охочих, коли вони беруть на себе зобов'язання виконати всі умови членства. Ми й далі допомагатимемо Україні, що реалізовуватиме свої цілі, пов'язані з членством в НАТО, розширюючи свою убезпеченість на цьому шляху".

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Тимчасова повірена у справах США наголосила на необхідності подальшого проведення реформ в Україні для зближення з Альянсом.

Водночас Квін наголосила і на "внутрішніх" загрозах для України. "Це корупція, корумповані особи, інтереси яких підривають силу Української держави, збільшують вразливість держави", - сказала вона.

Квін підсумувала: "Російські регулярні частини та підтримувані нею сили намагаються підірвати і забрати те, що Україна здобула від Революції гідності. Ми залишаємося непорушними в нашій позиції: перед лицем російської агресії ми підтримуємо Україну, ми боронимо український суверенітет, територіальну цілісність разом з нашими партнерами".

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Автор: Таня Поляковська