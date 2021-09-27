За словами Єрмака, війна в Україні наразі не на тій стадії, щоб обговорювати це питання.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, чи обговорював президент Володимир Зеленський можливість появи на Донбасі миротворців ООН.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

"Існують сили з підтримання миру під егідою ООН, але для того, щоб підтримувати мир, його треба досягти. А для того, щоб його досягти, треба, щоб ми дійсно сіли за стіл переговорів безпосередньо зі стороною конфлікту, яка не визнає себе стороною конфлікту, і домовилися про початок припинення війни та повернення наших окупованих територій", - вважає він.

Єрмак наголосив, що українська сторона виступає категорично проти замороженого конфлікту.

Читайте такожЗ гаубицями та танками: російські десантники в окупованому Криму відпрацьовують наступ"І тому питання "блакитних шоломів", які могли би з'явитися, не обговорювалося. І наразі, я думаю, що ми не на тій стадії, щоб обговорювати це питання", - зазначив очільник Офісу президента.

Раніше у Моніторинговій місії ООН повідомили, що безпекова ситуація на Донбасі погіршилася.

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Автор: Антоніна Доломанжи