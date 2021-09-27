Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, чи обговорював президент Володимир Зеленський можливість появи на Донбасі миротворців ООН.
Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".
"Існують сили з підтримання миру під егідою ООН, але для того, щоб підтримувати мир, його треба досягти. А для того, щоб його досягти, треба, щоб ми дійсно сіли за стіл переговорів безпосередньо зі стороною конфлікту, яка не визнає себе стороною конфлікту, і домовилися про початок припинення війни та повернення наших окупованих територій", - вважає він.
Єрмак наголосив, що українська сторона виступає категорично проти замороженого конфлікту.
Читайте такожЗ гаубицями та танками: російські десантники в окупованому Криму відпрацьовують наступ"І тому питання "блакитних шоломів", які могли би з'явитися, не обговорювалося. І наразі, я думаю, що ми не на тій стадії, щоб обговорювати це питання", - зазначив очільник Офісу президента.
Раніше у Моніторинговій місії ООН повідомили, що безпекова ситуація на Донбасі погіршилася.