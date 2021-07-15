До ДР Конго направлять до 40 українських військових і поліцейських.

Президент Володимир Зеленський видав указ про направлення національного персоналу для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

Текст відповідного указу №297/2021 від 15 липня оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з документом, до ДР Конго направлять військовослужбовців Збройних сил загальною чисельністю до 20 осіб та поліцейських і нацгвардійців загальною чисельністю до 20 осіб.

Рішення ухвалено на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України, відповідно до закону "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки".

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Український миротворчий контингент у ДР Конго

В діяльності Місії ООН в Конго з лютого 2012 року беруть участь вертолітники 18-го окремого вертолітного загону Збройних сил України. Вони займаються евакуацією хворих та поранених, доставкою вантажів тощо.

Наразі загальна чисельність українського національного контингенту в Демократичній Республіці Конго становить 246 військовослужбовців.

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Автор: Вікторія Токарєва