Президент Володимир Зеленський видав указ про направлення національного персоналу для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.
Текст відповідного указу №297/2021 від 15 липня оприлюднено на сайті глави держави.
Згідно з документом, до ДР Конго направлять військовослужбовців Збройних сил загальною чисельністю до 20 осіб та поліцейських і нацгвардійців загальною чисельністю до 20 осіб.
Рішення ухвалено на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України, відповідно до закону "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки".
Указ набирає чинності з дня опублікування.
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Український миротворчий контингент у ДР Конго
В діяльності Місії ООН в Конго з лютого 2012 року беруть участь вертолітники 18-го окремого вертолітного загону Збройних сил України. Вони займаються евакуацією хворих та поранених, доставкою вантажів тощо.
Наразі загальна чисельність українського національного контингенту в Демократичній Республіці Конго становить 246 військовослужбовців.
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