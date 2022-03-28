Він наголошує на необхідності продовжити вживати заходів, щоби змусити Росію зупинити цю жорстоку війну проти України, зокрема, відключити всі російські банки від SWIFT.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зауважує, що російські бомби "не так містично далекі від США, як це можна собі уявити".

Як зазначається у повідомленні на сайті парламенту, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Спікер зазначив, що з початку російського вторгнення Україна закликає НАТО посилити практичну підтримку.

Альянс, на його переконання, має спроможність забезпечити Україну військовою технікою, яка змінить хід боротьби з російською агресією, зокрема - танками, бойовою авіацією та системами протиповітряної оборони.

"Ми не просимо, щоби НАТО направило свої війська на захист України. Ми лише говоримо: закрийте небо, надішліть нам зброю, а ми зробимо все інше", - підкреслив Стефанчук.

Голова ВР також зауважив, що фактично зараз Україна прикриває східний фланг НАТО, і якщо Росії дозволити досягти успіху в Україні, вона почне атакувати інші європейські країни.

Російські чиновники, зазначив Стефанчук, "вже говорять про свої плани щодо знищення Польщі, країн Балтії після України". Опитування, додав він, демонструють, що більшість населення Росії підтримують подальші агресивні дії країни.

"Місто Львів, яке знаходиться менш ніж за 100 миль від того місця, де президент США вчора виступав зі своєю промовою, у цей же час було жорстоко атаковане російськими ракетами. Це означає, що російські бомби не так містично далекі від США, як це можна собі уявити. Такими цинічними діями Путін кинув виклик Америці та американцям", - наголосив спікер українського парламенту.

Він подякував уряду США за його солідарність з українським народом і практичну підтримку, яку він надає Україні в цей критичний час. А також за безпрецедентні санкції, які США та їх союзники й партнери вже запровадили проти Росії, значно зашкодивши її економіці. Крім того, Стефанчук подякував за техніку, яку надсилають Україні, яка допомагає нашій армії знищувати російські війська.

"Але ми не можемо припинити вживати заходів, щоби змусити Росію зупинити цю жорстоку війну проти України", - сказав він.

За словами голови ВР, усі російські банки необхідно відключити від SWIFT, потрібно закрити всі лазівки для обходу санкцій.

"Потрібно гарантувати, щоб усі світові компанії обірвали свої зв'язки з Росією й пішли з російських ринків. Російська воєнна машина має бути позбавлена ресурсів, які вона використовує, щоби наступати на Україну", - зазначив Стефанчук.

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