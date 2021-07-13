Суд заарештував рухоме та нерухоме майно народного депутата від "Опозиційної платформи – за життя" Тараса Козака.
Про це УНІАН повідомила речниця Офісу генерального прокурора Сюзанна Савчук.
За її словами, Печерський районний суд Києва наклав арешт на рухоме та нерухоме майно народного депутата. Арешт накладено в рамках розслідування кримінального провадження, в якому Козак підозрюється в державній зраді.
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Справа Медведчука і Козака: деталі
11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".
12 травня Медведчуку вручили підозру за ст. 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Він перебуває під цілодобовим домашнім арештом до 7 вересня.
Козак перебуває за межами України.
7 липня суд до 11 листопада продовжив терміни досудового розслідування.
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