За офіційними даними, внаслідок теракту загинули дві особи, ще 15 постраждали.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття постраждалим внаслідок терористичної атаки у Відні, яка сталася ввечері в понеділок, 2 листопада.

Коментар з приводу теракту він залишив у своєму мікроблозі в Twitter.

"У цю годину випробувань Україна з Австрією. Співчуваю постраждалим внаслідок жахливої терористичної атаки у Відні", - йдеться в повідомленні.

Стрілянина у Відні: що відомо

Спочатку повідомлялося, що невідомий чоловік відкрив стрілянину біля синагоги у центрі столиці Австрії. Згодом стало відомо, що стрілок діє не один.

Було зроблено кілька пострілів, і один із злочинців, як стверджувалося, підірвався за допомогою пояса з вибухівкою.

Місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомляли про сім жертв, проте, за офіційними даними, загинули дві особи.

Терор в Європі: що було до цього

16 жовтня у Франції 18-річний уродженець Москви чеченського походження відрубав голову вчителю Самюелю Паті за те, що той показував у школі карикатури Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда як приклад свободи слова. Після цього президент країни Еммануель Макрон пообіцяв посилити боротьбу з радикальними ісламістами. Ряд ісламських країн висловили своє невдоволення риторикою Макрона.

29 жовтня стався напад на церкву у французькій Ніцці, який президент Макрон назвав терактом. Там терорист відрізав голову жінці і важко поранив кількох людей, двоє з яких загинули.

Після нападу в Ніцці Макрон мобілізував тисячі військових на охорону громадських об'єктів, у тому числі церков. Також у Франції оголошено максимальний рівень терористичної загрози

У французькому місті Ліон 31 жовтня чоловік влаштував стрілянину біля грецької церкви. В результаті поранення отримав священик.

Також поліцейські у французькому Авіньйоні застрелили чоловіка, який намагався напасти на них з ножем. Крім того, в саудівському місті Джедда терорист з ножем напав на охоронця консульства Франції.

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Автор: Денис Прядко