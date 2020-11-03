Теракт у Відні відбувся увечері 2 лютого / фото REUTERS

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття постраждалим внаслідок терористичної атаки у Відні, яка сталася ввечері в понеділок, 2 листопада.

Коментар з приводу теракту він залишив у своєму мікроблозі в Twitter.

"У цю годину випробувань Україна з Австрією. Співчуваю постраждалим внаслідок жахливої терористичної атаки у Відні", - йдеться в повідомленні.

Стрілянина у Відні: що відомо

  • Спочатку повідомлялося, що невідомий чоловік відкрив стрілянину біля синагоги у центрі столиці Австрії. Згодом стало відомо, що стрілок діє не один.
  • Було зроблено кілька пострілів, і один із злочинців, як стверджувалося, підірвався за допомогою пояса з вибухівкою. 
  • Місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомляли про сім жертв, проте, за офіційними даними, загинули дві особи.

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Автор: Денис Прядко