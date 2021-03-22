За словами в. о. мера Харкова, вони спілкувалися з Кернесом щодня – навіть по суботах і неділях.

Ігор Терехов, тимчасовий виконувач обов'язків мера Харкова, зізнався, що покійний Геннадій Кернес готував його як наступника.

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На запитання журналіста Бабеля "Кернес готував вас як наступника?" він відповів ствердно. За словами Терехова, Кернес від нього очікував "продовження розвитку міста і тієї динаміки, яку вони набрали".

«Ми обговорювали багато проектів. Ми спілкувалися щодня, включаючи суботу та неділю. Ми все обговорювали разом", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи залишав покійний мер план або програму, Терехов заявив, що обговорювалися проекти і стратегії міста - наприклад, зоопарк.

"Я наполіг, щоб його будували. Геннадій Адольфович упирався з приводу зоопарку, і це не суперництво з «Екопарком» Олександра Фельдмана. Після Парку Горького виникло питання, що ж робити далі. Я запропонував робити зоопарк. І зоопарк - це буде бомба...», - заявив він.

Вибори мера Харкова

4 листопада 2020 року Геннадія Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня.

У ніч на 17 грудня Кернес помер від ускладнень COVID-19 в берлінській клініці, де перебував з вересня після підтвердження діагнозу.

17 березня Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту затвердити призначення позачергових виборів мера Харкова на 31 жовтня.

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Автор: Іван Бойко