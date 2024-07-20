Зеленський, зокрема, розповів Трампу про вчорашній російський удар по Миколаєву.

Телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та кандидатом у президенти США Дональдом Трампом була "хорошою розмовою в дусі взаємоповаги", розповів прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Дональд Трамп назвав розмову хорошою, і так само вважаємо і ми – це була хороша розмова в дусі взаємоповаги. З того, що не увійшло (в офіційні повідомлення – ред.), але про що варто сказати – Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа не вірити представникам тих країні, які намагаються якось пояснити, виправдати дії російського диктатора Путіна. Ніяких виправдань тут, звичайно, немає, він звичайний вбивця – президент так і сказав у телефонній розмові", - сказав Никифоров в ефірі телемарафону.

За його словами, Зеленський розповів Трампу про вчорашній російський удар по Миколаєву, під час якого знову загинули українці. Також в ході бесіди обговорили та засудили удар 8 липня по Києву, по "Охматдиту".

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"А Трамп сказав теж дуже цікаву річ. Він сказав не вірити – це його фірмова цитата – не вірити фейк-ньюз про те, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії", - розповів прессекретар президента.

Також, за словами Никифорова, під час розмови була зафіксована принципова згода обох сторін на зустріч, але про це говорити ще дуже рано – команди будуть узгоджувати графіки та деталі, коли це буде можливо.

Розмова Зеленського і Трампа

20 липня стало відомо, що Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. За словами українського лідера, він поговорив з американським політиком, щоб привітати його з висуванням у кандидати в президенти США від Республіканської партії та засудити шокуючу спробу вбивства в Пенсільванії.

В свою чергу, Трамп підтвердив інформацію про телефонну розмову з Зеленським, що відбулася, і назвав її "дуже хорошою". Також він знову наголосив, що "як наступний президент Сполучених Штатів принесе мир у всьому світі і припинить війну".

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