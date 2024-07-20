Трамп підтвердив інформацію про телефонну розмову з Зеленським, що відбулася, і назвав її "дуже хорошою".

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на джерела в ОП.

"За даними джерел, розмова відбулася. Деталі поки що невідомі. ОП повідомить подробиці розмови згодом", - повідомили там.

Пізніше інформацію підтвердив сам Зеленський.

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"Я поговорив з Дональдом Трампом, щоб привітати його з висуванням у кандидати в президенти США від Республіканської партії та засудити шокуючу спробу вбивства в Пенсільванії. Я побажав йому сил та абсолютної безпеки в майбутньому", - заявив президент у соцмережах.

За його словами, він говорив "життєво важливою" підтримці двох головних американських партій та двох палат американського конгресу "у захисті свободи та незалежності нашої країни".

"Ми домовилися з президентом Трампом обговорити на особистій зустрічі, які кроки можуть зробити світ справедливим та по-справжньому міцним", - написав він.

Трамп також підтвердив інформацію про телефонну розмову з Зеленським, що відбулася, і назвав її "дуже хорошою".

"Він привітав мене з дуже успішним Національним з'їздом Республіканської партії та висуненням кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії. Він засудив жахливу спробу вбивства минулої суботи і зазначив, що американський народ об'єднується в дусі єдності в ці часи", - написав Трамп в соцмережі Truth Social.

Також він зазначив, що вдячний президенту Зеленському за те, що він звернувся до нього.

"Тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у всьому світі і припиню війну, яка коштувала стільки життів і зруйнувала безліч безневинних сімей. Обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання", - додав Трамп.

Що каже Зеленський про Трампа

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву екс-очільника США Дональда Трампа про його здатність зупинити війну в Україні за 24 години.

"Питання у тому, яка ціна і хто буде платити? Я не маю на увазі, що його (Трамп, - УНІАН) ідея у тому, щоб змусити нас платити. Але якщо він хоче зробити це протягом 24 годин, простий спосіб - це змусити нас заплатити", - обурився український лідер.

За його словами, він розуміє, що це означає - зупинити бої, віддати території та забути про санкції.

Зеленський каже, що робота з Дональдом Трампом у разі його переобрання на посаду американського лідера буде "важкою роботою, але ми працьовиті".

В ексклюзивному інтерв’ю ВВС у Лондоні Зеленський наголосив, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуває при владі в США.

"Можливо, він справді не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами", – додав Зеленський.

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