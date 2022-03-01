Львівські пологові будинки готові до роботи в надзвичайних умовах. На цей момент у Львові в укриттях розгорнули родзали та операційні кімнати.
Про це повідомляє прес-служба ЛМР.
Так, в укриттях пологового будинку № 1 на вул.Мечникова, 8 та пологового відділення на вул. Раппопорта, 8 обладнані пологовий зал, операційну та пост інтенсивної терапії для новонароджених.
Медичну допомогу вагітним і породіллям станом на сьогодні надають в штатному режимі, незалежно від місця реєстрації та проживання.
Контактні телефони для інформації:
+38 032 275-92-13 — вул. Мечникова, 8
+38 032 259-32-09 — вул. Раппопорта, 8
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