Міністр акцентував, що Україна ніколи не підтримає мирні ініціативи, розроблені за її спиною.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив, навіщо на другий Саміт миру слід запросити представників Росії. За його словами, це необхідно, щоб виробити принципи тривалого миру в Україні.

Відповідну заяву Сибіга зробив у Монреалі на міністерській конференції з питань людського виміру "формули миру", передає "Суспільне".

"Ми підтримуємо запрошення представників Росії на другий Саміт миру, але ніколи не підтримаємо мирні ініціативи, розроблені без залучення України та за її спиною. Ми ніколи не підтримаємо мирні угоди за рахунок України. Ми ніколи не підтримаємо мирну угоду, яка не покарає порушників", - сказав він.

Відео дня

Міністр додав, що у світі важко знайти інший народ, який прагнув би миру сильніше, ніж українці.

"Але мир за будь-яку ціну - це не мир, а капітуляція, окупація, депортації та тортури. Україна ніколи не погодиться на це", - заявив Сибіга.

Глобальний саміт миру - актуальне

Нагадаємо, прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров повідомив, що Україна до другого Саміту миру готує план із трьох пунктів:

"Підготовка до другого Саміту миру - це тема для окремої розмови. Україна готує план із трьох пунктів, щоб представити його на другому Саміті миру. Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою".

Вас також можуть зацікавити новини: