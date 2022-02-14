Він повідомив міністру оборони Німеччини про бажання отримати додаткову підтримку від цієї країни.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що його німецька колега Крістін Ламбрехт підтверджує право України обирати самостійно оборонні альянси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков сказав під час включення в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Глава оборонного відомства України розповів про телефонну розмову з німецьким колегою Крістін Ламбрехт.

"Я почув підтримку нашої територіальної цілісності і, відповідно, нашого права на вступ до будь-якого оборонного альянсу, що ніхто не має права вето забороняти нам це робити", - заявив Резніков.

Читайте такожУ Білорусі запевнили, що війська РФ не наступатимуть на Україну з її території - Резніков"Я висловив свої міркування і судження щодо бажання нашого, як би ми хотіли додатково ще отримати підтримку з боку уряду Німеччини. І ми домовились про майбутню подальшу зустріч", - сказав Резніков.

Курс України на вступ до НАТО

У комюніке за підсумками останнього саміту Альянсу у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції. Він наголошував, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати ПДЧ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

1 грудня 2021 року президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України до НАТО.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг неодноразово наголошував, що НАТО не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.