Відповідний проект закону підготували ще місяць тому, зазначив очільник фракції "Слуга народу".

У Верховну Раду буде внесено законопроект про заборону покидати Україну чиновникам та народним депутатам в разі запровадження надзвичайного або воєнного стану.

Про це сказав голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі журналістам.

Він зазначив, що сьогодні президент України Володимир Зеленський сказав, що покидати Україну "виглядає просто як зрада, хоча юридично це можна".

Арахамія розповів, що ще місяць тому, коли "тільки починалася ця хвиля", підготував відповідний законопроект.

"Але потім мені Міністерство закордонних справ сказало, що це буде якимось чином сприяти можливим панічним настроям. Я це відклав. Сьогодні або завтра буду реєструвати законопроект", – зазначив голова фракції "СН".

За його словами, документом передбачається, що у разі якщо буде введено надзвичайний або воєнний стан в Україні, чиновникам всіх категорій, народним депутатам буде заборонено виїзд за кордон. Також треба вписати норму, що таких депутатів необхідно позбавляти мандатів, додав Арахамія.

Нагадаємо, 13 лютого нардеп Олександр Дубинський повідомив, що депутатам з партії "Слуга народу" заборонили залишати територію України.

Пізніше екс-нардеп Ігор Мосійчук поділився думкою, що в Україні скоро запровадять воєнний стан, і саме тому "слугам народу" нібито заборонили залишати територію держави.

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