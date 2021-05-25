Голова МЗС України подякував турецькій стороні за тверду позицію невизнання спроб Російської Федерації легітимізувати тимчасову окупацію Криму.

Міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу назвав підтримку територіальної цілісності України справою принципу для Туреччини.

Як повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України, голова МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою.

Кулеба подякував за тверду позицію невизнання спроб Російської Федерації легітимізувати тимчасову окупацію Криму, а також за рішучу підтримку ініціативи "Кримська платформа".

"Україна вдячна Туреччині за принциповість у питанні Криму. Київ і Анкара єдині у розумінні, що Крим - це Україна. Був, є і буде. Спроби легітимізувати тимчасову російську окупацію півострова приречені на провал", - підкреслив Кулеба.

Своєю чергою, Чавушоглу підтвердив безумовну підтримку Туреччиною територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах, запевнив у готовності турецької сторони взяти участь у саміті Кримської платформи 23 серпня цього року та її подальшій роботі.

Він наголосив, що підтримка територіальної цілісності України і невизнання незаконної анексії Криму Росією є не лише давньою і послідовною політикою Анкари, але і справою принципу для Туреччини.

Також сторони обговорили хід виконання домовленостей глав держав на Дев’ятому засіданні Стратегічної ради високого рівня України і Туреччини, яке відбулось 10 квітня у Стамбулі.

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Окремою темою розмови стала підготовка до Дипломатичного форуму в Анталії у червні та Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться 7-8 липня у Вільнюсі.

Голови української та турецької дипломатії приділили особливу увагу безпековій ситуації на Близькому Сході. Кулеба відзначив важливий внесок дипломатичних зусиль Анкари у припинення ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Дипломати підкреслили необхідність подальших консолідованих зусиль міжнародного співтовариства з метою недопущення кровопролиття і забезпечення сталого врегулювання конфлікту на Близькому Сході, йдеться у повідомленні.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

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Автор: Віталій Саєнко