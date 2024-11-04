Глава Європейського парламенту Роберта Мецола вважає, що потрібен справжній союз безпеки та оборони.

Глава Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що Євросоюзу варто створити власну організацію безпеки, яка б доповнювала НАТО.

В інтерв'ю elMundo вона пояснила, що ЄС завжди має бути сильнішим, послідовнішим і ефективнішим.

"Я говорю те саме, коли йдеться про створення, наприклад, справжнього союзу безпеки і оборони. Союзу, який ми давно вимагали, який би доповнював НАТО і не став би конкурувати ЄС", - сказала Мецола.

Відео дня

За словами посадовиці, Європа перебуває на межі надзвичайно нестабільної ситуації через повномасштабну війну РФ проти України. Мецола переконана, що ЄС має бути готовим до всього, незалежно від того, хто увійде до Білого дому після виборів президента США.

"У січні буде новий президент, а отже, і нова адміністрація. Також з'являться новий Сенат та новий Конгрес, які є нашими колегами, коли справа доходить до голосування щодо фінансової допомоги Україні. Я сподіваюся, що ми зможемо продовжити працювати разом", - підсумувала глава Європарламенту.

Реформування ООН - що повідомлялось

На тлі війни в Україні ООН показала себе не ефективною організацією. У 2022 році Україна ініціювала процес виключення Росії з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і загалом з ООН. Однак навіть після понад два роки неймовірного терору українського населення, Москва залишає за собою місце в організації.

Півд час свого виступу у Радбезі ООН в 2023 році президент України Володимир Зеленський наголосив. що увесь світ бачить, чому саме ООН є недієздатною організацією.

"Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН у глухий кут. Хоч би ким ви були, наявна система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето, яке є лише в кількох (членів ООН) та яке використовується одним – Росією – на шкоду всім іншим членам ООН", - зазначив президент.

У вересні 2024 року президент Фінляндії Александр Стубб запропонував реформувати Раду безпеки ООН, скасувавши право вето однієї держави та призупинення членства для тих членів організації, які бере участь у "незаконній війні", такій як в Україні.

Президент Чехії Петр Павел наприкінці вересня наголосив, що оскільки Росія використовує своє право вето в Раді Безпеки ООН як карт-бланш на агресію проти сусідів, організація має бути реформована.

Sky News зазначало, що ООН буде важко довести свою значущість через війну в Україні. Деякі країни відкрито підтримують порушення Москвою основоположних принципів ООН, інші - заплющують на це очі або отримують вигоду з війни. Аналогічно ситуація з Суданом - різні країни підтримують ту чи іншу сторону і не можуть покласти край руйнівному конфлікту.

Вас також можуть зацікавити новини: