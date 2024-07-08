У такому разі будуть стимули уникнути прямого конфлікту між НАТО та Росією, який міг би призвести до ядерної війни.

США та Європі було б безпечніше з Україною в НАТО, ніж навпаки.

Про це йдеться у матеріалі аналітичного центру Atlantic Council. Головною темою саміту НАТО у Вашингтоні стане війна Росії в Україні та майбутні відносини України з Альянсом. Дехто вважає, що говорити про найближчий вступ України до НАТО ризиковано, але, навпаки, з Україною в Альянсі вільний світ буде набагато безпечнішим.

"Членство України було б фундаментальним для тривалого миру та стабільності в євроатлантичному регіоні, що принесе користь як Україні, так і НАТО", - зазначають аналітики. Відео дня

У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті члени НАТО заявили, що Україна приєднається до Альянсу в якийсь невизначений момент у майбутньому. На минулорічному саміті у Вільнюсі союзники підтвердили свої зобов’язання 2008 року, додавши тавтологічне пояснення, що вони "надішлють запрошення Україні приєднатися до Альянсу лише тоді, коли держави-члени погодяться і будуть виконані умови".

Очікується, що цього року Альянс запропонує Україні "міст до членства", який складатиметься з низки заходів, спрямованих на посилення України. Очікується, що ці заходи включатимуть посилення ролі НАТО в координації військової допомоги та обіцянку довгострокової підтримки, а також обіцянки окремих членів Альянсу інвестицій в оборонно-промислову базу України та подальший розвиток двосторонніх угод у сфері безпеки. Однак ці кроки все одно не дотягують до запрошення приєднатися до Альянсу.

Нерішучість надіслати запрошення викликана занепокоєнням щодо того, що означатиме членство України для безпеки існуючих союзників по НАТО, включаючи Сполучені Штати? Чи стане запрошення провокаційним для Росії та почне новий цикл ескалації? Що означає поширити гарантію безпеки НАТО за статтею 5 на країну, яка вже перебуває в конфлікті, і чи буде це рівнозначно оголошенню НАТО війни Росії? Навіть якщо нинішній конфлікт заморозиться, створивши простір для приєднання України до Альянсу, правитель Росії Володимир Путін навряд чи відмовиться від свого бажання відвоювати Україну.

Щоб відповісти на ці запитання, Atlantic Council у партнерстві з Міністерством закордонних справ Естонії цієї весни провели низку великих дискусій, у яких взяли участь десятки провідних експертів, у тому числі чинних урядовців США та союзників, для вивчення майбутнього російсько-українського конфлікту, сценарії та їхні наслідки для безпеки Заходу. Одні сценарії стосувалися вступу України в НАТО зараз, інші розглядали процес вступу. Сценарії включали варіанти, за яких Україні вдалося повернути всю свою територію, та інші, за яких частини країни залишалися окупованими Росією.

Результати дискусій однозначні. Експерти прогнозують, що у разі запрошення України в НАТО Росія не піде не ескалацію. Аналітики наголошують, що з Україною в НАТО Європа більш стабільна та безпечна.

Навіть у сценаріях, які починалися з видимого та прямого російського військового нападу на Україну, конфлікт швидко деескалувався. Обидві сторони мали сильні стимули уникнути прямого конфлікту між НАТО та Росією, який міг би призвести до ядерної війни.

"Цей висновок відповідає поведінці Росії за останні півтора десятиліття. Путін був готовий застосувати силу проти країн за межами НАТО, включаючи Грузію та Україну, але утримувався від нападу на країни НАТО. Крім того, наразі деякі оглядачі припускають, що лише Захід має головний стимул уникнути ядерної ескалації в Україні. Але з Україною в НАТО Путіну також доведеться побоюватися можливості ядерного конфлікту, що змусить його бути набагато обережнішим у відносинах з Україною", - зазначають аналітики.

Цього тижня західні держави можуть запропонувати Україні міст до НАТО, але заради кращого майбутнього для всього Альянсу міст має бути коротким, сталевим й він має закінчуватися твердим запрошенням України приєднатися до НАТО, підсумували аналітики.

Саміт НАТО у Вашингтоні - останні новини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, чого Україні чекати від саміту НАТО у США. За його словами, він очікує від глав держав та урядів узгодження суттєвого пакету допомоги Києву.

Також УНІАН повідомляв, що Україна не отримає запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні. Як сказав президент Володимир Зеленський, для України першорчергову важливість має посилення протиповітряної оборони системами Patriot.

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